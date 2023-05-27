وزيرة الإعلام الباكستانية تستبعد إجراء مفاوضات مع عمران خان

استبعدت وزيرة الإعلام الباكستانية مريم أورنجزيب اليوم السبت إجراء مفاوضات مع رئيس الوزراء السابق عمران خان ، قائلة إنه لا يمكن إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا الدولة، بل يجب معاقبتهم.

وقالت الوزيرة في بيان إن عمران خان لم يكن يدعو إلى إجراء مفاوضات ، بل كان في الواقع يسعى إلى "مرسوم مصالحة وطنية"، في إشارة إلى إجراء يسمح له بتجاوز أي إجراءات قانونية عن أي اتهامات فساد منسوبة إليه.

واستبعدت الوزيرة "إجراء محادثات مع أولئك الذين هاجموا المنشآت والمباني الحساسة التي كانت رمزا للفخر الوطني بما في ذلك القيادة العامة ، والنصب التذكارية للشهداء .. والذين هاجموا سيارات الإسعاف والمستشفيات والمدارس وتورطوا في أعمال التخريب".