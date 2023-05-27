«الصليب الأحمر» تتمكن من إيصال إمدادات إلى مستشفيات الخرطوم

تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إيصال الإمدادات الجراحية الحيوية إلى سبعة مستشفيات في الخرطوم، وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان ألفونسو بيريز في تصريح، أمس، إن 20% فقط من المرافق الصحية في الخرطوم لاتزال تعمل، مشيراً إلى أن المستشفيات بحاجة ماسة إلى الماء والكهرباء وبيئة آمنة لمرضاها وموظفيها، مناشداً الأطراف في السودان احترام عمل الكوادر الطبية.

وأضاف أن الإمدادات شملت التخدير والمضادات الحيوية والضمادات والخيوط الجراحية والحقن التي يمكن أن تعالج مئات الأشخاص المصابين بجروح خطيرة بالأسلحة.

وأكد بيريز، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتعاون بشكل وثيق مع جمعية الهلال الأحمر السوداني التي يساعد متطوعوها جميع الأطراف لتسهيل عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والاستمرار في تذكير الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.