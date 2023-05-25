روسيا تعلن اعتراض قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين فوق بحر البلطيق

أفادت روسيا، اليوم الخميس، أنها نشرت طائرتين مقاتلتين لمنع قاذفتين استراتيجيتين أميركيتين من "انتهاك حدود الدولة" فوق بحر البلطيق، في حادثة هي الثانية من نوعها هذا الأسبوع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها أرسلت مقاتلتين من طراز إس يو-27 وإس يو-35، مضيفة أنها حددت "الهدفين الجويين وهما قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان طراز بي-1بي، تابعتان لسلاح الجو الأميركي".

وهذا ثاني اعتراض من نوعه يسجل هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة الدفاع "منع انتهاك لحدود الدولة".

واضافت أن المقاتلتين الروسيتين "عادتا بأمان إلى قاعدتهما الجوية" بعد المناورة.

وشددت على أن الطلعة "نفذت بالتزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".

والحادث هو الأحدث في سلسلة حوادث مشابهة في وقت أعلنت موسكو اعتراض العديد من الطائرات الحربية الغربية قرب البلطيق في الأسابيع الأخيرة.