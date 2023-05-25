في تحد لترامب.. رون ديسانتيس يعلن ترشحه رسمياً للرئاسة الأميركية

أعلن الجمهوري رون ديسانتيس، أمس، ترشحه رسمياً للرئاسة الأميركية عبر محادثة على موقع «تويتر»، مع الملياردير إيلون ماسك، مطلقاً بذلك حملته لمنافسة دونالد ترامب، في معركة يتوقع أن تكون شرسة بين الاثنين. وأدار المحادثة بين حاكم فلوريدا (44 عاماً) ورئيس الشبكة الاجتماعية، رجل الأعمال الجمهوري ديفيد ساكس.

وانتظر الجمهوريون بفارغ الصبر ترشح ديسانتيس، إذ إنهم يبحثون عن بديل للرئيس الأميركي السابق البالغ 76 عاماً والذي يشاركونه أفكاره ولكن ليس تجاوزاته.

وعبر إيلون ماسك عن ارتياحه لخيار الإعلان عن الترشح عبر الشبكة. وقال: «إنها المرة الأولى التي سنختبر فيها أمراً من هذا النوع على شبكة للتواصل الاجتماعي»، إلا أن الملياردير المعروف بمواقفه السياسية غير الواضحة، حرص على توضيح أن هذه المحادثة يجب ألا تعد رعاية.

ويعد حاكم فلوريدا المنافس الرئيس لدونالد ترامب لكسب ترشيح الحزب الجمهوري. وسينافس الفائز في هذه الانتخابات التمهيدية في نوفمبر 2024، المرشح الديمقراطي الرئيس جو بايدن.

واكتسب ديسانتيس شعبية عبر إطلاقه مواقف محافظة متشددة بشأن التعليم والهجرة. وقد حول ولايته إلى مختبر لأفكار المحافظين باسم المعركة ضد ما يعتبره «تفكيراً سليماً مزعوما»، لكن طريقه إلى البيت الأبيض مملوء بالعقبات.

فالحاكم الذي وضع عدد كبير من المحافظين فيه آمالهم في الانتخابات الرئاسية بعد إعادة انتخابه في فلوريدا في نوفمبر 2022، يتقدم عليه بفارق كبير دونالد ترامب المرشح رسمياً منذ 16 من نوفمبر 2022، حسب عدد من استطلاعات الرأي. والعقبة الرئيسة أمام هذا الأب لثلاثة أولاد، هي أنه لا يتمتع بكاريزما، الأمر الذي يشير إليه كل الأطراف ولا يتردد معسكر ترامب في مهاجمته.