اجتماع لـ «التعاون الإسلامي» بشأن الاعتداءات على «الأقصى»

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، في مقرها بجدة، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لـ«بحث الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك».

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس، إن الاجتماع بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت إلى أنه من المرتقب أن يخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع ليطلعه على «التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى، ومدينة القدس الشريف».