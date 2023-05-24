عمران خان يحصل على إفراج مؤقت بكفالة مالية

خاض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، جولة قضائية جديدة، أمس، انتهت بإفراج مؤقت بكفالة مالية، في قضايا عدة يواجه فيها تهماً بالإرهاب والتحريض على العنف.

وقررت محكمة باكستانية، أمس، الإفراج بكفالة عن عمران خان حتى الشهر المقبل، في ظل ما يواجهه من معارك قانونية شرسة.

وكان قد تم الإفراج عن رئيس الوزراء السابق بكفالة في ثماني قضايا تتضمن تهماً بالإرهاب، لتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف في المجمع القضائي الفيدرالي في مارس الماضي، ينفيها الأخير ويؤكد أنها مسيسة بحقه.

وعلى الرغم من الإفراج عنه بكفالة، فإن هناك احتمالاً بأن تعتقله السلطات في قضايا أخرى، حيث تم رفع أكثر من 100 قضية بحقه. وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد أمرت في الـ12 من مايو الجاري بالإفراج عن عمران خان بكفالة، مع عدم جواز القبض عليه بعد اعتقاله في التاسع من مايو الجاري.