محكمة ترفض طلب الأمير هاري منحه حماية شرطية أثناء وجوده في بريطانيا

رفضت محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به محامو الأمير هاري على قرار الحكومة البريطانية عدم توفير حماية شرطية له خلال زيارته لبريطانيا، حتى في حال سدد تكاليف تلك الحماية من ماله الخاص.

وقال قاضي المحكمة العليا إن الحكومة البريطانية لم تتجاوز سلطاتها عندما حرمته من توفير الحماية له خلال تواجده في المملكة المتحدة.

وتوقفت الحكومة البريطانية عن توفير حماية شرطية للأمير هاري وزوجته ميغان بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما إلى كاليفورنيا عام 2020. وقال محامي الحكومة إنه لا ينبغي أن يسمح لضباط الشرطة بالعمل كحراس شخصيين للأثرياء.

وقال هاري إنه لا يشعر بالأمان أثناء زيارته لبريطانيا مع أطفاله الصغار، واستند إلى ما يقوم به مصورو الباباراتزي.

وخضعت القضية للنقاش الأسبوع الماضي، في نفس اليوم الذي سعى فيه هاري وميغان للهرب من ملاحقة مصوري الباباراتزي في مركز شرطة نيويورك، بعد أن قال متحدث باسمهما إنهما علقا في "مطاردة شبه كارثية بالسيارات" مع مصورين بعد حضورهما إحدى الفعاليات، ولم يصب أحد بسوء، ولم توجه اتهامات، لكن الشرطة قالت إن المصورين جعلوا من الصعب على الزوجين الوصول إلى مقصدهما.