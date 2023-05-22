روسيا تتصدى لعمليات توغل عبر الحدود.. وأوكرانيا تنفي علاقتها بها

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أنها تصدت لعمليات توغل عبر الحدود نفذها مخربون قدموا من أوكرانيا، وقال حاكم منطقة بيلغورود الروسية إن "مجموعة تخريبية أوكرانية دخلت الأراضي الروسية في منطقة جريفورون المتاخمة لأوكرانيا، وتم دحرها".

وقال حاكم منطقة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن الجيش الروسي وحرس الحدود والحرس الرئاسي وجهاز الأمن الاتحادي الروسي يشاركون في عملية التصدي للهجمات.

وأضاف أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا وتضررت ثلاثة منازل ومبنى إداري محلي.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إنه تم إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بالهجمات، وإن القوات الروسية تعمل على طرد المخربين.

في المقابل، قال ميخايلو بودولاك، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا علاقة لكييف بعملية التوغل في منطقة بيلغورود الروسية، وأرجعها إلى ما سماه "حركة مقاومة عنيفة صاعدة في روسيا".