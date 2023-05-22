أوغان بعد تأييده أردوغان: "أوغلو فشل في إقناعنا بالمستقبل"

قال سنان أوغان، المرشح الحاصل على المركز الثالث في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التركية، والذي أعلن اليوم الاثنين، تأييد رجب طيب أردوغان، في جولة الإعادة، إن حملته الانتخابية جعلت القوميين الأتراك لاعبين رئيسيين في السياسة.

أضاف خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "أُعلن أننا سندعم مرشح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية، تحالف الأمة بزعامة كمال كيليتشدار أوغلو فشل في إقناعنا بالمستقبل، بينما استند قرار دعم أردوغان على مبدأ الكفاح المستمر ضد الإرهاب"، بحسب وصفه.

وحصل أوغان، وهو قومي متشدد لم يكن معروفاً في الأوساط التركية قبل الانتخابات، على 5.2 من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 14 مايو الجاري، الأمر الذي جعل بعض المحللين يصفونه بأنه "صانع ملوك محتمل في جولة الإعادة".

وحصل أردوغان في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة على 49.5 بالمئة مقابل 44.9 بالمئة لمنافسه كيليتشدار أوغلو، في حين فاز ائتلاف بقيادة الحزب الحاكم بأغلبية مقاعد البرلمان، مانحاً أردوغان ميزة جديدة في جولة الإعادة.