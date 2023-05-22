عاجل.. أوغان "صانع الملوك" يعلن تأييد أردوغان رئيساً لتركيا

أيد المتنافس الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية التركية، الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الإعادة المقرر إجراؤها في 28 مايو الجاري.

وبرز المرشح الرئاسي القومي سنان أوغان، 55 عاماً، كـ"صانع ملوك" محتمل بعدما لم يحقق أردوغان ومنافسه الرئيسي، زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، الأغلبية اللازمة للفوز بالجولة الأولى التي جرت في 14 مايو الجاري.

وأوغان، الأكاديمي السابق الذي كان مدعوماً من حزب يميني مناهض للمهاجرين، فاز بنسبة 5.17٪، ويمكن أن يحمل مفتاح الفوز في جولة الإعادة الآن بعد أن خرج من السباق. وجاء تأييده لأردوغان بعد عقده اجتماعاً مفاجئاً مع أردوغان في إسطنبول يوم الجمعة الماضي.

وجاء إعلان سنان، بعد ساعات من إعلان زعيم حزب العدالة التركي، وجدت أوز، أن الحزب وافق على تأييد زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو في مواجهة أردوغان بجولة الإعادة.