مدير "الصحة العالمية" يدعو إلى الاستعداد للوباء القادم

حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الدول الأعضاء اليوم الاثنين على إجراء الإصلاحات اللازمة للاستعداد لأي وباء مقبل، وعلى الوفاء بتعهداتها السابقة بزيادة تمويل المنظمة التابعة للأمم المتحدة.

وكان غيبريسوس يتحدث خلال الجمعية العمومية للمنظمة بعد إنهاء حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بجائحة "كوفيد-19". وقال إن الوقت حان لدفع المفاوضات الخاصة بمنع الجائحة التالية.

وأضاف: "لا يمكننا تأجيل هذا"، محذراً من أن الوباء القادم من المرجح أن يحدث قريباً".

وتابع: "إذا لم ننفذ التغييرات اللازمة، فمن سيفعل ذلك؟ وإذا لم ننفذها الآن، فمتى؟".

ومن المقرر أن تتطرق الاجتماعات السنوية للجمعية العمومية، التي تستمر عشرة أيام في جنيف وتتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة، للعديد من التحديات الصحية العالمية بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.

وتتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة وعددها 194 دولة حاليا على إصلاح القواعد الملزمة التي تحدد التزامات الدول في حال وجود تهديد صحي عالمي، وتعمل أيضا على صياغة معاهدة أوسع نطاقا للتعامل مع الجوائح والمقرر التصديق عليها العام المقبل.

وقال تيدروس: "التزام هذا الجيل باتفاق يتعلق بالأوبئة أمر مهم، لأن هذا الجيل هو الذي اختبر مدى فظاعة فيروس صغير".