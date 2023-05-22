عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الإثنين، من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، فإن الشرطة الإسرائيلية نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان صحافي، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية منه"، موضحة أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تضييقات مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.