بابا الفاتيكان يدعو طرفي الصراع في السودان لإلقاء السلاح

دعا بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أمس، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبّر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال البابا للحضور في ساحة القديس بطرس: «تشجيعاً للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح».

وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي ألا يدخر جهداً حتى تسود لغة الحوار ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس».

وتابع البابا «أرجوكم، دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب. وعلينا أن نواصل دعم شعب أوكرانيا التي مزقتها الحرب».

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قد وقعا، مساء أول من أمس، اتفاقاً في جدة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام تبدأ مساء اليوم، بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوداني.