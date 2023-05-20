3 قتلى بتحطم طائرة سياحية صغيرة غرب سويسرا

قتل ثلاثة أشخاص بتحطم طائرة سياحية صغيرة كانت تقلهم في منطقة جبلية في غرب سويسرا اليوم.

وأكدت الشرطة الإقليمية تحطّم طائرة سياحية صغيرة في منطقة غابات شديدة الانحدار قرب منطقة بون-دو-مارتيل في كانتون نوشاتيل السويسري صباح اليوم ،ما أسفر عن مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا عل متنها.

ولم يتّضح سبب تحطّم الطائرة، بحسب البيان الذي أفاد أن السلطات فتحت تحقيقا لكشف ملابساته.