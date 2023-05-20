مجموعة السبع تحث الصين على الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا

اتحدت مجموعة السبع السبت في حث الصين على الضغط على شريكتها الاستراتيجية روسيا لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وفي بيان مشترك صدر السبت، شدد قادة مجموعة السبع على أنهم لا يريدون إلحاق الضرر بالصين وأنهم يسعون إلى علاقات بناءة ومستقرة مع بكين، مدركين أهمية التعامل بصراحة مع الصين والتعبير عن مخاوفنا بشكل مباشر.

وأضاف البيان: ندعو الصين إلى الضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري، وسحب قواتها على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من أوكرانيا.

تابع البيان نحن نشجع الصين على دعم سلام شامل وعادل ودائم على أساس وحدة الأراضي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما المحادثات المباشرة مع أوكرانيا.

وقالت المجموعة إن التعاون مع الصين ضروري بالنظر إلى دورها العالمي وحجمها الاقتصادي، في دعوة للعمل معًا لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والديون واحتياجات التمويل للدول المعرضة للخطر والمخاوف الصحية العالمية والاستقرار الاقتصادي.

بيد أن القادة أعربوا عن قلقهم الشديد بشأن الوضع في بحر الصين الشرقي والجنوبي، حيث تعمل بيجين على توسيع وجودها العسكري وتهدد باستخدام القوة لفرض سيطرتها على تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي السياق ذاته، قال البيان إنه لا يوجد أساس قانوني لمطالب الصين البحرية التوسعية في بحر الصين الجنوبي، ونحن نعارض أنشطة عسكرة الصين في المنطقة.

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