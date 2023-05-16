مسلح يقتل 3 أشخاص في ولاية نيومكسيكو الأميركية

أعلنت السلطات الأميركية أنّ شاباً مسلّحاً يبلغ من العمر 18 عاماً أطلق النار في بلدة فارمينغتون بولاية نيومكسيكو فقتل ثلاثة أشخاص وأصاب تسعة آخرين بجروح، بينهم شرطيان، قبل أن يُقتل خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وقال نائب قائد شرطة البلدة باريك كروم خلال مؤتمر صحافي: "هناك ثلاثة مدنيين قُتلوا على يد هذا الشخص".

وأضاف أنّ "المشتبه به قضى بعد مواجهة مع أربعة شرطيين"، كما أسفر الهجوم، عن إصابة تسعة أشخاص آخرين بجروح.

ولفت كروم إلى أنّ اثنين من هؤلاء الجرحى هما شرطيان نقلا إلى المستشفى وحالتهما مستقرّة.

وشهدت الولايات المتحدة هذا العام أكثر من 215 عملية إطلاق نار جماعية، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلّح".