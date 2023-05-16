استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا لأول مرة منذ 2019

من المقرر أن يتم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجمهورية جورجيا السوفيتية السابقة للمرة الأولى منذ عام 2019 على الرغم من التوترات بين البلدين والتحذيرات من الغرب.

وأصبحت شركة "أزيموت إيرلاينز" يوم الاثنين، أول شركة طيران روسية تحصل على تصريح لرحلات يومية مباشرة من موسكو إلى العاصمة الجورجية تبليسي. ووفقا لنظام الحجز الخاص بشركة الطيران، ستبدأ الرحلات يوم الجمعة.

وقالت هيئة الطيران الجورجية إن "أزيموت" لا تخضع للعقوبات وبالتالي يمكنها السفر إلى جمهورية جنوب القوقاز.

وتم تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بناء على طلب موسكو في عام 2019 في أعقاب التوترات بين البلدين.

ودخل مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمنح الإذن باستئناف الرحلات الجوية المباشرة ، ويسمح للجورجيين بزيارة روسيا بدون تأشيرة ، حيز التنفيذ يوم أمس الاثنين.

ويعيش مئات الآلاف من الجورجيين في روسيا ورحب كثيرون بالقرار لكن الرئيسة الموالية للغرب سالوميه زورابيشفيلي وصفت خطوة بوتين بأنها "استفزاز". وحذرت مرارا من محاولات روسيا توسيع نفوذها في الجمهورية السوفيتية السابقة.

ونشرت الرئيسة الجورجية تغريدة الأسبوع الماضي عبر تويتر قالت فيها: "استفزاز روسي آخر!".

كانت العلاقة بين الدولتين متوترة للغاية، خاصة منذ أن شنت روسيا حربا ضد الدولة الصغيرة المطلة على البحر الأسود في عام 2008. كما تم تعليق العلاقات الدبلوماسية في ذلك الوقت.

ولا تزال موسكو تدعم الأراضي الجورجية الانفصالية في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا ونشرت قواتها الخاصة في المنطقة.