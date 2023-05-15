وزير الخارجية السوري: نعمل مع أشقائنا العرب على مواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعاً

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، الدكتور فيصل المقداد، أن مشاركة الوفد السوري في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تهدف إلى العمل مع الأشقاء العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي تعترض الجميع.

وقال الدكتور المقداد في تصريح صحافي لدى وصوله إلى مطار جدة: "عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل"، مضيفاً: "هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ".

ووصل مساء اليوم وفد سوري رسمي إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 من مايو الجاري يضم كلاً من وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ووزير الإعلام الدكتور بطرس الحلاق ومعاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان، ومدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب.

وكان في استقبال الوفد الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي، والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية.