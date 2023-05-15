الكرملين: شحنات الأسلحة البريطانية لأوكرانيا ستتسبب في المزيد من الدمار

حذّر الكرملين، اليوم الاثنين، من أن شحنات الأسلحة البريطانية الجديدة لأوكرانيا التي أعلنتها لندن قبل اجتماع بين رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ستتسبب في "المزيد من الدمار".

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين إن "بريطانيا تطمح لوضع نفسها في مقدّمة الدول التي تواصل إغراق أوكرانيا بالسلاح". وأضاف أن عمليات التسليم هذه "لن يكون لها تأثير كبير على مسار الصراع، لكنها ستتسبب في المزيد من الدمار".

وتابع بيسكوف: "نحن ننظر إلى ذلك بسلبية".

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت اليوم الاثنين أنها ستسلم قريبا مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيرات الهجومية إلى أوكرانيا، قبل اجتماع في لندن بين سوناك وزيلينسكي.