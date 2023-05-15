زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر الساحل الشرقي لمدينة دونغهيه في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الكورية - في بيان بثته وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” - أن الزلزال وقع في المياه على عمق 32 كيلومترا وعلى بعد 52 كيلومترا شمال شرق دونغهيه، الواقعة على بعد 182 كيلومترا شرقي سيئول ، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وذكرت سلطات الإطفاء الكورية أنه تم تلقي 18 بلاغًا عن شعور بهزة أرضية من دونغهيه ومدينتين قريبتين، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.