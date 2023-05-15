انتخابات الرئاسة التركية تتجه للإعادة بين أردوغان وأوغلو

اتجهت نتائج الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى الإعادة بعد فرز 90% من الأصوات.

وتراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه، في وقت مبكر مساء أمس، إلى أقل من 50% بعد فرز 90 في المئة من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وقرابة الساعة 23.00 (20.00 ت غ)، كان أردوغان قد حصل على نسبة 49.94% من الأصوات من نحو 90% من بطاقات الاقتراع التي فرزت، ما يفتح الباب أمام جولة ثانية في 28 مايو.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

