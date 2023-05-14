خلاف بين أردوغان ومنافسه أوغلو على إحصاء الأصوات بالانتخابات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

وكتب أردوغان على "تويتر" في رسالته الأولى منذ انتهاء التصويت "بينما أجريت الانتخابات في أجواء إيجابية وديمقراطية ولا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية فإن محاولة إعلان النتائج على عجل يعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

أما كليتشدار أوغلو فقال على تويتر أيضا "لن ننام الليلة" ودعا إلى إحصاء جميع بطاقات الاقتراع.