موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا

أعلنت موسكو الأحد مقتل قائدين عسكريين على الجبهة في أوكرانيا، في إعلان نادر من قبل القيادة العسكرية منذ بدء الحرب الروسي لأوكرانيا قبل حوالي 15 شهرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف خلال مؤتمر صحافي يومي أن الكولونيلين فياتشيسلاف ماكاروف ويفغيني بروفكو سقطا في القتال في أوكرانيا.

وأوضح أن ماكاروف، قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية، تصدى مع عناصره لـ "هجومين للعدو" قبل "إصابته بجروح خطيرة ومات في أثناء إجلائه من ساحة المعركة".

وقضى بروفكو، نائب قائد فيلق الجيش "المسؤول عن العمل العسكري والسياسي"، على الجبهة "بعد إصابته بشظايا".

ويُعدّ هذا الإعلان من الجيش الروسي نادراً ويعكس احتدام القتال في الأيام الأخيرة، في وقت تقول موسكو إنها صدت هجومًا أوكرانيًا على جبهة بطول 95 كيلومترًا في شرق أوكرانيا.