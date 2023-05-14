سنغافورة تسجل أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما

سجلت سنغافورة أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية أمس السبت، لتسجل بذلك أعلى درجة حرارة منذ 40 عاما.

وذكرت صحيفة ستريتس تايمز " تم تسجيل أعلى درجة حرارة بلغت 37 درجة مئوية، الأعلى خلال هذا العام حتى الآن في انج موكيو. هذه أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها خلال شهر مايو، متجاوزة درجة الحرارة التي تم تسجيلها في مايو 2022 وبلغت 36.7 درجة مئوية في ادميرالتي".

وكتبت وكالة البيئة الوطنية على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي " كما أن هذه الدرجة المئوية تعد أعلى درجة حرارة يومية يتم تسجيلها، حيث آخر مرة تم تسجيل درجة حرارة مماثلة في تينجاه كانت في 17 أبريل1983 ."

وأضافت الوكالة أنه بدأ تسجيل درجات الحرارة في سنغافورة في 1929.