الحياة تعود إلى شوارع غزة بعد سريان الهدنة مع إسرائيل

أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية في قطاع غزة قتالاً بين الجيش الاسرائيلي وفصائل فلسطينية استمر خمسة أيام وأسفر عن سقوط 35 قتيلا معظمهم من الفلسطينيين، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الليلة الماضية ليعود الهدوء صباح اليوم الأحد في قطاع غزة وإسرائيل، دون أصوات قصف أو طائرات أو دوي صفارات الانذار.

وعادت الحياة إلى شوارع قطاع غزة التي عجت بالمارة والمركبات، وأبحر صيادون في مراكبهم في القطاع الساحلي، فيما تفقد سكان غزة الدمار الذي لحق بمنازلهم في مناطق مختلفة.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، خرج الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الشوارع محتفلين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان: "أشعر بحزن عميق للخسائر في الأرواح، وادعو كل الأطراف الى احترام وقف اطلاق النار وأنتظر بفارغ الصبر إعادة وصول المساعدات الإنسانية الى غزة".