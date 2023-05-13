وزير الخارجية الياباني محذرا: الصين وروسيا تزيدان من تعاونهما العسكري

عبر وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي عن قلقه، يوم السبت، بشأن التعاون العسكري الروسي - الصيني في آسيا، وقال إن الوضع الأمني في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بات غير قابل للتجزئة منذ حرب موسكو الشاملة لأوكرانيا.

وفي معرض حديثه خلال اجتماع لوزراء خارجية دول أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ في السويد، قال هاياشي إن الحرب الروسية في أوكرانيا زعزعت أساس النظام الدولي، مضيفا أنها يجب أن تواجه ردا موحدا من جانب المجتمع الدولي.

وأوضح هاياشي قائلا بخلاف ذلك، ستظهر تحديات مماثلة في مناطق أخرى ويمكن أن ينقلب النظام الحالي الذي دعم سلامنا وازدهارنا بشكل جوهري.

تدعم اليابان بشدة أوكرانيا في الحرب، لكن الصين تقول إنها تظل محايدة بينما تعلن عن علاقة بلا حدود مع موسكو وتحمل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) مسؤولية إثارة الصراع.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا زار العاصمة الأوكرانية كييف في مارس في نفس الوقت الذي التقى فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.

واتهم هاياشي بكين بـمواصلة محاولاتها أحادية الجانب وتكثيفها لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالقوة، وزيادة أنشطتها العسكرية حول تايوان.

وتابع قائلا فضلا عن ذلك، تعزز الصين وروسيا تعاونهما العسكري، بما يشمل الطلعات الجوية المشتركة لقاذفاتهما والتدريبات البحرية المشتركة في محيط اليابان.

كما حذر هاياشي من أن كوريا الشمالية تصعد الاستفزازات في المنطقة من خلال إطلاق صواريخ باليستية بوتيرة متكررة وبطريقة غير مسبوقة.