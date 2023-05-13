استمرار إطلاق النار المتبادل بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة ومداهمة دامية في الضفة

تبادلت إسرائيل ومسلحون فلسطينيون إطلاق النيران لليوم الرابع السبت، حيث أطلقت حركة الجهاد أكثر من ألف صاروخ وقصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا داخل قطاع غزة.

لم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا في غزة أو إسرائيل اليوم السبت.

وفي الضفة الغربية ، دهم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة للاجئين في مدينة نابلس الشمالية، ما أسفر عن مقتل فلسطينيين اثنين. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاثنين هما سائد مشه (32 عاما) وعدنان الأعرج (19 عاما). وأصيب ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين آخرين في الغارة، وهي أحدث عمليات اعتقال إسرائيلية شبه يومية ضد نشطاء مشتبه بهم في القطاع.

في غضون ذلك، تلاشت الآمال في وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحركة الجهاد الفلسطينية حيث قصف الجيش الإسرائيلي فجر السبت شقة تعود لقائد حركة الجهاد محمد أبو العطا، من بين بنايات أخرى في أحياء مكتظة بالسكان.

وقال مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام إن الجهود التي تقودها مصر للتوسط في وقف إطلاق النار لا تزال جارية لكن إسرائيل استبعدت الشروط التي قدمتها حركة الجهاد في المحادثات.

وقالت إسرائيل فقط إنه سيتم الرد على الهدوء بهدوء، بينما ورد أن حركة الجهاد تضغط على إسرائيل للموافقة على وقف الاغتيالات المستهدفة، من بين مطالب أخرى.

وصرح مسؤولون إسرائيليون لوسائل إعلام محلية أنه إذا استمر إطلاق الصواريخ من غزة، فإن الضربات (على غزة) ستستمر وتتكثف.