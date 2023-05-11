الرئيس السوري يتلقى دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق إثر اندلاع النزاع.

وأوردت الرئاسة أن الأسد تلقى «دعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري».

وشكر الأسد، الذي تسلم الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري، الملك السعودي. وقال إن «انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية».

وكانت قمة سرت في ليبيا في 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل اندلاع النزاع عام 2011، ومن ثم تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته.

وتسلم الأسد الدعوة غداة إعلان الرياض ودمشق استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية، وفي أعقاب قرار جامعة الدول العربية الأحد استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد أكثر من 11 عاماً على تعليق أنشطتها، إثر الاحتجاجات التي تحولت إلى نزاع أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، وشرّد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس، إصابة ضابط وأربعة عناصر أمنية بانفجار مركبة في قسم شرطة برزة بدمشق.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع «فيس بوك»، أمس: «انفجرت مركبة شرطية ضمن حرم قسم شرطة برزة في دمشق، ما أدى إلى إصـابة ضابط وأربعة عناصر من مراتب القسم بجروح متفاوتة».

وأشارت الوزارة إلى أن الأدلة الجنائية وفوج إطفاء دمشق حضرا على الفور، وتم إسعاف المصـابين إلى المستشفى، لافتة إلى أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحـادثة.