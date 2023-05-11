توجيه لائحة اتهام لرئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

ذكرت محطة «جيو نيوز» التلفزيونية الباكستانية، أن محكمة وجهت أمس لائحة اتهام لرئيس الوزراء السابق عمران خان تتعلق ببيعه هدايا حكومية بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2018 إلى 2022.

وألقت السلطات أول من أمس القبض على خان على صلة بقضية فساد أخرى تتعلق بممتلكات. وأشعل الإجراء الذي اتخذته هيئة مكافحة الفساد الباكستانية فتيل احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء باكستان.

من جهة أخرى حجبت السلطات الباكستانية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول والوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي الرئيسة مع احتدام العنف بعد اعتقال عمران خان.

وأعلنت الشرطة الباكستانية أمس، أن نحو 1000 شخص أوقفوا في البنجاب، كبرى ولايات البلاد من حيث عدد السكان، منذ اندلاع الاحتجاجات بعد اعتقال رئيس الوزراء السابق.