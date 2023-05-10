وفاة رجل أمن ثالث بعد الهجوم على محيط كنيس يهودي بتونس

قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، إن شرطيا ثالثا توفي، الأربعاء، متأثرا بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجزيرة جربة، حيث تقام احتفالات سنوية.

وكان شرطي من الحرس البحري قتل زميله وأخذ سلاحه ليتوجه إلى معبد الغريبة، حيث فتح الرصاص وقتل شرطيا آخر واثنين من الزوار وأحدث عدة إصابات، وقتلت الشرطة المهاجم بعد اشتباك، وفقا لرويترز.

وهذا الكنيس هو الأقدم في أفريقيا وكان استُهدف عام 2002 بهجوم انتحاري بعربة مفخخة ما أسفر عن 21 قتيلا، حسب فرانس برس.

ووفقا للمنظمين، أتى هذا العام أكثر من 5 آلاف يهودي، معظمهم من الخارج، للمشاركة في حج الغريبة الذي استؤنف السنة المنصرمة بعد انقطاع دام عامين بسبب كورونا.

ويُنظم الحج إلى كنيس الغريبة سنويا في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، يعيشون بمعظمهم في جربة، في مقابل مئة ألف قبل الاستقلال عام 1956.

ويأتي حجاج أيضا من الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل، لكن عددهم تضاءل إلى حد كبير بعد اعتداء عام 2002.

ويأتي هذا الهجوم في وقت تُسجل السياحة انتعاشة قوية في تونس بعد تباطؤ حاد خلال كورونا، حسب فرانس برس.