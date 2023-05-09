700 ألف نازح داخل السودان منذ بداية الاشتباكات

أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، والتي أشادت بـ"الكرم الهائل بأهل السودان الذين قاموا بفتح أبوابهم للنازحين الذين قدموا إلى مناطقهم".

وقال المتحدث باسم المنظمة: "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل".

وبحسب ديلون فإنه حتى قبل بدء القتال، كان هناك قرابة 3,7 مليون شخص مسجلين كنازحين داخليا في السودان.

وأضاف: "العديد من النازحين يحتمون عند أقاربهم، بينما يتجمع آخرون في المدارس والمساجد والمباني العامة".