روسيا تحيي ذكرى الحرب العالمية.. وتقصف أوكرانيا بالصواريخ

أطلقت القوات الروسية صواريخ كروز على مناطق في أوكرانيا، الليلة الماضية، قبل ساعات من بدء احتفالات موسكو السنوية بهزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، والتي تنظم هذا العام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 25 صاروخاً خلال الليل ضمن موجة هجمات في أنحاء أوكرانيا، مضيفاً أن قوات الدفاع الجوي نجحت في تدمير 23 صاروخا منها.

وجاء القصف في الوقت الذي شهدت فيه موسكو ومدن أخرى عروضاً عسكرية واحتفالات أخرى بمناسبة يوم النصر، وخيمت عليه أجواء الحرب في أوكرانيا بشكل كبير هذا العام، حيث ألغت 21 مدينة روسية على الأقل العروض العسكرية لأول مرة منذ سنوات، كما تم إلغاء موكب "الفوج الخالد" الشهير، حيث كانت تخرج حشود إلى الشوارع حاملين صور جنود قضوا لأو شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وبرر مسؤولون إقليميون ذلك "بمخاوف أمنية" لم يعلنوا عنها.