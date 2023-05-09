مقتل 8 أشخاص دهساً خارج مركز للمهاجرين في تكساس

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، عندما تخطّت سيارة رباعية الدفع الضوء الأحمر، وصدمت مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون حافلة خارج مركز لاستقبال المهاجرين في ولاية تكساس الأميركية، حسبما أفادت الشرطة.

وقالت سلطات إنفاذ القانون إنّها تتعامل مع الأمر على أنه حادث في الوقت الحالي، رغم أنّ أحد الشهود أفاد وكالة فرانس برس بأنّ السائق وجّه شتائم إلى المجموعة قبل الإسراع بالسيارة.

من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة مارتن ساندوفال، لوكالة «فرانس برس» إنّ المركبة الرمادية اللون تخطّت الضوء الأحمر ودهست أشخاصاً عدّة في مدينة براونزفيل الحدودية في أقصى جنوب الولاية.

وأضاف أنّ سبعة أشخاص قتلوا، كما أصيب نحو 10 آخرين بجروح. وأفادت وسائل إعلام أميركية في وقت لاحق بأنّ شخصاً توفي متأثراً بجروحه في المستشفى.

وقال الشاهد لويس هيريرا، الذي أصيب في ذراعه جراء الحادثة، إنّ الأمر كان مفاجئاً، وإنّ امرأة مرّت بسيارة وحذّرتهم للابتعاد عن الطريق.

وأشار الشاب الفنزويلي، البالغ من العمر 36 عاماً إلى أنّها كانت مسألة لحظات حين جاء القاتل بالسيارة، وهو يشير إليهم ويهينهم، موضحاً أن السائق كان يقود السيارة مسرعاً بكل ما أوتي من قوة.

وكان الضحايا ضمن مجموعة من 25 شخصاً ينتظرون عند نقطة توقف للحافلات، وفقاً لفيكتور مالدونادو، المدير التنفيذي لمركز «أوزانام»، وهو مركز للإيواء على الجانب الآخر من الشارع، حيث وقع الحادث، ووصف بأنه مشهد مروّع، حيث كانت هناك أشلاء على طول الشارع.