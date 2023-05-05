الكويت تسيّر جسراً جوياً من المساعدات إلى السودان

أعلن سفير دولة الكويت لدى السودان، فهد الظفيري، أمس، عن اكتمال الاستعدادات لبدء الجسر الجوي الكويتي لمساعدة السودان، ويحمل في مرحلته الأولى 75 طناً من المساعدات الطبية والإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الظفيري قوله إن أولى طائرات الجسر الجوي الكويتي ستصل إلى مطار بورتسودان، وستتواصل الرحلات يومياً حتى الإثنين المقبل، لنقل المساعدات الطبية والإنسانية على متن خمس طائرات.