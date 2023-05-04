الجيش السوداني و«الدعم السريع» يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة. وذكر الجيش السوداني في بيان أمس، أن الموقف العملياتي مستقر في جميع أنحاء البلاد «عدا اشتباكات متقطعة مع الميليشيا المتمردة (الدعم السريع) في أجزاء من العاصمة، نتيجة لخروقاتها المستمرة للهدنة المعلنة، وذلك بمواصلة القصف العشوائي لبعض المواقع، بما فيها الأحياء السكنية، واستمرار التحركات العسكرية، والارتكاز داخل بعض الأحياء، وسرقة ممتلكات المواطنين تحت تهديد السلاح».

وأضاف: «في إطار اعتداءاتهم المتكررة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماماً، وسرقة بعض ممتلكاتها من قبل المتمردين».

من جهتها، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بمواصلة خرق الهدنة الإنسانية المعلنة.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: «تصدت قواتنا في عدد من المواقع بالعاصمة الخرطوم لاعتداءات الطيران والمدافع على المدنيين، وتمكنت من إسقاط طائرة من طراز (ميغ)».