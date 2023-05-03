مقتل 8 تلاميذ وبوّاب بإطلاق نار في مدرسة ببلغراد

قُتل ثمانية تلاميذ وبوّاب وأصيب ستّة تلامذة آخرين ومدرّسة بجروح بإطلاق نار استهدف الأربعاء مدرسة في وسط العاصمة الصربية بلغراد ونفّذه تلميذ أوقفته قوات الأمن، كما أعلنت السلطات.

وتسبّب هذا الهجوم المسلّح بصدمة كبيرة في الدولة الواقعة في البلقان وحيث نادراً ما تشهد مدارسها عمليات إطلاق نار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّه "في إطلاق النار الذي وقع هذا الصباح في مدرسة فلاديسلاف ريبنيكار الابتدائية في حيّ فراكار، قُتل ثمانية تلاميذ وبوّاب، وأصيب ستّة تلاميذ ومدرّسة نقلوا إلى المستشفى".

وأضافت أنّ الهجوم نفّذه تلميذ في هذه المدرسة يبلغ 14 عاماً وقد ألقت القبض عليه قوات الأمن في باحة المدرسة.

وأعلن رئيس بلدية فراكار، ميلان نيديليكوفيتش، للصحافيين خلال تفقّده موقع المجزرة أنّ البوّاب الذي قضى "حاول منع وقوع هذه المأساة ومات (...) لكانت المأساة لتكون أسوأ بكثير لو لم يقف هذا الرجل أمام الصبي الذي راح يطلق النار".

وبحسب وزارة الداخلية فقد بدأ الصبي إطلاق الرصاص قرابة الساعة 08.40 صباحاً (06.40 ت غ).

تعد حالات إطلاق النار الجماعي في صربيا ومنطقة البلقان شديدة الندرة ولم يبلغ عن وقوع أي منها في مدارس في السنوات الأخيرة.

وفي آخر إطلاق نار جماعي، قتل مقاتل سابق في حرب البلقان في 2013 نحو 13 شخصا في قرية بوسط صربيا.