وزير الدفاع الروسي: اتخذنا إجراءات لتسريع إنتاج الأسلحة

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، أمس، إن موسكو اتخذت إجراءات لتسريع إنتاج الأسلحة من أجل تلبية احتياجات حملتها في أوكرانيا، وشن هجمات ناجحة على مستودعات أوكرانية بها أسلحة غربية.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن شويغو قوله إن الجيش الروسي لديه كل الأسلحة الذي يحتاجها في ساحة القتال في 2023، لكنه طلب من شركة كبيرة تصنع الصواريخ مضاعفة إنتاجها من الصواريخ عالية الدقة.

من جانب آخر، أعلنت أوكرانيا أن قواتها الجوية دمرت ثلاثة أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات، وسبع مجموعات من القوات الروسية، فيما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن القوات الروسية تكبدت خسائر بشرية بلغت 100 ألف بين قتيل وجريح خلال الأشهر الخمسة الماضية في باخموت، وغيرها من مناطق أوكرانيا.