الاشتباكات تتواصل في السودان رغم تمديد الهدنة

تواصلت الاشتباكات في السودان، اليوم الاثنين، رغم إعلان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تمديد الهدنة التي انتهت منتصف الليلة الماضية، لمدة ثلاثة أيام.

وتعالت أصوات الاشتباكات في بعض مناطق الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة، صباح اليوم، واستيقظ السكان على أصوات غارات جوية ونيران مضادة للطائرات وتصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة، بينما عاد الهدوء النسبي إلى بعض الشوارع، وقال شهود عيان إنه تم نشر قوات الشرطة للحفاظ على النظام، على الرغم من ورود تقارير مستمرة بشأن أعمال النهب والاشتباكات المتفرقة.

وواصل عشرات الآلاف من الرعايا الأجانب محاولاتهم لمغادرة السودان، وفي بورتسودان تجمع الآلاف في محاولة لتأمين مكان على متن السفن المغادرة.

وتشهد إمدادات الطاقة والمياه حالة من عدم الاستقرار مع شح المعروض من الطعام والوقود وتوقف معظم المستشفيات والعيادات وارتفاع تكلفة التنقل.

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، لوكالة «أسوشيتدبرس» إن طرفي الصراع وافقا على إرسال ممثلين للتفاوض ربما في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المحادثات ستركز في البداية على التوصل لوقف إطلاق نار مستقر وموثوق تحت إشراف مراقبين وطنيين ودوليين.