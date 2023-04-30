الشرطة السودانية تنفي اندلاع حريق في البنك المركزي

نفت الشرطة السودانية ، اليوم الأحد ، ما تردد عن اندلاع حريق في البنك المركزي ، مؤكدة أن البنك المركزي سليم وأن الحريق الذي تم تداوله هو حريق قديم لأحد افرع البنك.

وقال المكتب الصحافي للشرطة السودانية ، في منشور أورده على صفحته بموقع "فيس بوك" اليوم، إن "قوات الاحتياطي المركزي هي فصيل يتبع للشرطة خرجت إلى الميدان أمس لتأمين الأسواق وممتلكات المواطنين التي تعرضت للنهب والسلب والتخريب ".

وأضاف أن "من يقومون على قيادتها هم ضباط خريجو كلية علوم الشرطة والقانون" نافيا ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع للأمن الشعبي .

وتابع :" تناولت وسائل التواصل الاجتماعي أن القوة التي خرجت تتبع للأمن الشعبي وأن الضباط الذين يقودون هذه القوة هم في الأصل ضباط أمن، مشيرين إلى صورة أحد الضباط برتبة ملازم شرطة".