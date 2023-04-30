"تويتر" تعتزم إطلاق خاصية الدفع على أساس المقالة للناشرين

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خطة جديدة لمنصة "تويتر" تتيح لناشري الوسائل الإعلامية تقاضي بدل من المستخدمين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة.

ستسمح الخطة لغير المشتركين بدفع بدل أعلى لقراءة المحتوى عبر المنصة، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

وقال ماسك في تدوينة على "تويتر" بأن هذا النظام سيكون مكسباً رئيسياً لكل من المؤسسات الإعلامية والجمهور على حد سواء.

ومن المقرر أن يتم تدشين هذا النظام الجديد الشهر المقبل، ولكن لم يتم الإفصاح بعد عن التفاصيل المتعلقة بالأسعار والنسب المتوقعة للمنصة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تحديات تواجهها تويتر في محاولتها لتحقيق الربحية، ومع ذلك فإن التحدي الرئيسي الذي يواجهه ماسك هو جعل نظام الدفع الجزئي مقابل المحتوى ناجحاً، حيث يواجه الناشرون صعوبة في إقناع المستخدمين بالدفع مقابل القراءة.

ويعتقد الكثيرون منهم أنه سيؤدي ذلك إلى خسارة الجمهور وتدني الإيرادات، على الرغم من أن بعض الناس على تويتر يعتبرون هذه الخطة إيجابية. للإشارة، فإن هذا الإعلان جاء بعد أن كافحت المؤسسات الإعلامية لوضع خطط اشتراك تعود عليها بالفائدة وتغطي تكاليف التشغيل، وذلك رغم اعتياد القراء على الأخبار المجانية على الإنترنت.