واشنطن تناشد الأميركيين مغادرة السودان خلال 48 ساعة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الوضع في السودان قد يتفاقم في أي لحظة، وإنه يتعين على الأميركيين المغادرة في غضون ما بين 24 و48 ساعة.

وأضافت المتحدثة أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق شديد لانتهاكات وقف إطلاق النار في السودان، وأن وزارة الخارجية الأميركية نشرت موظفين قنصليين إضافيين، وتابعت في إفادة صحافية: «الوضع قد يتدهور في أي لحظة.. نحن نعمل باستمرار لتوفير خيارات للمواطنين الأميركيين لمغادرة السودان».

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة نشرت وسائل استخباراتية واستكشافية واستطلاعية أميركية، لدعم طرق الإجلاء الجوي والبري التي يستخدمها الأميركيون، موضحة أن الولايات المتحدة تنقل أيضاً وسائل بحرية داخل المنطقة، ما يجعلها قادرة على تقديم أي دعم ضروري على طول الساحل السوداني.

وأضافت: «هذا وسط سريع التغير، وأي خيار ينطوي على درجة من المخاطرة. لكن نظراً لأن الوضع لن يتحسن على الأرجح، فإننا نشجع الأميركيين الذين يرغبون في المغادرة على الاستفادة من الخيارات المتاحة لهم في غضون ما بين 24 و48 ساعة».