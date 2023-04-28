"ليلة رعب" روسية في أوكرانيا بعد وابل من الهجمات الصاروخية

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة عبر موقع تويتر ما وصفه بأنه "ليلة رعب روسية"، عقب وابل من الهجمات الصاروخية الروسية.

وكتب زيلينسكي، بصورة منفصلة، عبر تطبيق تليغرام: "يواصل الروس إثبات أن الهدف الرئيسي لهذه الحرب هو الرعب والقضاء على الأوكرانيين، وكل ما هو أوكراني".

وقال الرئيس إن 10 مبان سكنية تعرضت للقصف بمدينة أومان، بمنطقة تشيركاسي، في وسط أوكرانيا، ولاحقا نشر صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الدمار. وكتب عبر موقع تويتر "توفي سبعة أشخاص حتى الآن وهناك حرجى" إثر الدمار الذي لحق ببرج سكني.

وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية أن عدد القتلى ارتفع إلى 15 شخصا اليوم الجمعة. وبحسب التقرير، جرى انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض مبنى دُمِرَ جزئيا.

وبحسب السلطات المحلية، هناك طفل من بين القتلى. ويعتقد أن 18 شخصا أصيبوا بجروح ويتلقون العلاج في المستشفيات. وذكرت تقارير أن عمال الإغاثة يواصلون البحث عن مزيد من الأشخاص تحت الحطام. وأشارت السلطات إلى أن امرأة وطفلا لقيا حتفهما خلال القصف الليلي في مدينة دنيبرو.

وأضاف زيلينسكي: "يمكن إيقاف الشر الروسي عن طريق الأسلحة، إن المدافعين لدينا يقومون بذلك. ويمكن وقفه عن طريق العقوبات، لا بد من زيادة العقوبات الدولية".

وأكد زيلينسكي أن هذه الهجمات تقترب بروسيا أكثر من الهزيمة في الحرب.

ومن ناحية أخرى، تفاخرت وزارة الدفاع الروسية مجددا بالضربات الصاروخية حيث كتبت عبر تليغرام أن الصواريخ "أصابت الهدف بسلام".