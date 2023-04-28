الجروان يؤكد أهمية دور الزعماء الدينيين في تعزيز قيم التسامح والسلام

أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أهمية الدور الكبير للزعماء الدينيين في تعزيز قيم التسامح والسلام وحوار الحضارات، وتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب والمجتمعات. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي عقد بمدينة اسطنبول.

عقد الاجتماع بالتعاون مع مركز نازارباييف لتنمية الحوار بين الأديان والحضارات، بحضور السيد بولات سارسينباييف رئيس مجلس إدارة المركز .

ووقع الجروان وبولات سارسينباييف مذكرة تفاهم بين المجلس العالمي للتسامح والسلام ومركز نازارباييف، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التسامح والسلام وحوار الحضارات.