نقابة أطباء السودان: ارتفاع الضحايا المدنيين إلى 273 وفاة و 1579 إصابة

أعلنت نقـــابة أطبـــــاء الســـــودان، اليوم الإثنين ، ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 273 حالة وفاة بين المدنيين و1579 حالة إصابة.

وقالت النقابة ، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ، وأسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة عن أن أمس الأحد شهد سقوط تسع حالات وفاة بين المدنيين، و36 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة.