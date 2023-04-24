انقطاع شبه كامل للإنترنت في السودان

يعاني السودان، الذي يشهد نزاعاً مسلحاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، انقطاعاً شبه كامل لخدمة الإنترنت، وفق ما أفاد موقع رصد للشبكة العنكبوتية العالمية، أمس، مع دخول المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعها الثاني.

وقالت منظمة «نت بلوكس»، ومقرها لندن، التي تعنى برصد الوصول إلى الإنترنت في العالم: «تُظهر بيانات الشبكة في الوقت الحالي انهياراً شبه كامل للاتصال بالإنترنت في السودان، حيث تبلغ نسبة الاتصال الوطني حالياً 2% مقارنة بالمستويات العادية».