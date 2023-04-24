القوات الإسرائيلية تغلق أريحا لليوم الثاني

واصلت القوات الإسرائيلية، أمس، إغلاق جميع مداخل مدينة أريحا الفلسطينية، لليوم الثاني على التوالي.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان قولهم إن الجيش الإسرائيلي نصب حواجز عسكرية على كل مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح أمس مواجهات خفيفة أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين الفلسطينيين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

ووفق الوكالة، شهدت مدينة أريحا أزمات مرورية على كل مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين على المدينة التي تعتبر مكاناً ترفيهياً لأهالي الضفة والقدس وأراضي 48.

وأشارت إلى أن الأماكن السياحية في أريحا، بما في ذلك المتنزهات والحدائق شهدت إقبالاً خفيفاً، ما أثر في الأعمال التجارية في المنطقة، فيما واجه المسافرون والمغادرون عبر معبر الكرامة صعوبة في الحركة والتأخير في الخروج من محافظاتهم إلى أريحا أو الوصول إليها، نتيجة الحواجز العسكرية.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية أقامت الحواجز العسكرية قرب معبر الكرامة، وحاجز على المدخل الجنوبي قرب مخيم عقبة جبر، وحاجزين شمال المدينة بالقرب من هيئة التدريب العسكري، وطريق المعرجات، وحواجز أخرى فرعية بمحيط المدينة وقراها.

• مواجهات عند المدخل الجنوبي لأريحا.. ووقوع حالات اختناق جراء قنابل الغاز المسيل للدموع.