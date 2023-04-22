العراق: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم السبت، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف أسواق كركوك (250 كم) شمال بغداد.

وذكر الجهاز، في بيان صحافي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في عملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك من الإطاحة باثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، أحدهما عنصر بارز يكنى بـ أبو دجانة".

وأضاف أن "عملية الاعتقال جرت وفقاً لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة"، مشيرا إلى أنه "وأثناء سير التحقيق اعترف الإرهابيان بأنهما كانا يخططان لاستهداف المواطنين العراقيين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة".