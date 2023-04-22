نقابة أطباء السودان: ارتفاع الضحايا المدنيين إلى 256 وفاة و 1454 إصابة

أعلنت نقـــابة أطبـــــاء الســـــودان، اليوم عن ارتفاع ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 256 حالة وفاة بين المدنيين و1454 حالة إصابة.

وقالت النقابة ، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إن الاشتباكات مازالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة ، والتي أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم.

وأشارت إلى أنه يوجد العديد و الكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر و بالتحديد مدينة الأبيض ، لافتة إلى عدم التمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.

وكشفت النقابة أن أمس الجمعة شهد سقوط 13 حـالة وفاة بين المدنيين، و119 حـالة إصابة، من بينها عديد من الحالات غير المستقرة ، مشيرة إلى زيادة رقعة الاشتباكات خارج الخرطوم.