كوريا الجنوبية واليابان تعتزمان إرسال طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما من السودان

أعلنت كوريا الجنوبية واليابان الجمعة أنّهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان حيث تدور معارك ضارية منذ أسبوع.

وتشهد الخرطوم منذ السبت معارك بين الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتّاح البرهان وقوات الدعم السريع، الرديفة للجيش، بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إنها سترسل طائرة نقل عسكرية من طراز سي 130 جيه وجنودا لإجلاء مواطنيها، مشيرة إلى أنّ عملية الإجلاء ستدار من قاعدة أميركية قريبة في جيبوتي.

وأكدت الوزارة في البيان أنّ "القتال يتواصل في السودان، ومطار الخرطوم الدولي في العاصمة، حيث يتواجد مواطنونا، مغلق".

وبحسب وزارة الخارجية في سيؤول فسيتمّ إجلاء 26 كورياً جنوبياً بمن فيهم موظفون دبلوماسيون.

من جانبها، أعلنت قوات الدفاع اليابانية إرسال طائرة سي 130 إلى جيبوتي.

وقالت في تغريدة إن الهدف من هذه المهمة هو "القيام بسرعة بالاستعدادات اللازمة لنقل الافراد اليابانيين وغيرهم" خارج السودان.

ووفقاً لطوكيو، يوجد نحو 60 يابانياً في السودان، من بينهم موظفو السفارة.