البرهان: السودان سيتجاوز هذه المحنة ويخرج منها أكثر وحدة

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في وقت مبكر من اليوم الجمعة على أن بلاده ستتجاوز هذه المحنة وتخرج منها أكثر وحدة.

وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني فجر اليوم بمناسبة حلول عيد الفطر- تم بثه عبر التلفزيون الوطني- "أنا على ثقة أننا سنتجاوز هذه المحنة ونخرج منها أكثر وحدة وقوة وتماسك ويزداد هتافنا قوة ..جيش واحد.. شعب واحد".

وتابع أنه على ثقة من تجاوز هذه المحنة بالحكمة والقوة بما يمكننا من الانتقال للحكم المدني.

وأعرب عن ترحمه على شهداء بلاده متمنيا الشفاء للجرحى.

من جهته أعلن الجيش السوداني انتقاله من مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر المتمردين حول العاصمة الخرطوم.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش على صفحته على فيس بوك اليوم الجمعة.

وقال البيان "لن ينسى السودانيون الذكريات الأليمة التي زرعتها في عقلهم الجمعي تصرفات مجموعات الميليشيات المتمردة في الشوارع والارتكازات التي أقاموها في مناطق متفرقة مارسوا فيها أبشع أنواع سوء المعاملة".

وأضاف "تجاوزنا مرحلة الصمود والتحدي إلى مرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود الجماعات المتمردة حول العاصمة ".

وتابع "الحياة اليومية لمواطنينا صعبة جدا بسبب الظروف الحالية لكنها صعوبات نتشاركها معا في سبيل تخليص البلاد من أسوأ مظهر عسكري في تاريخ البلاد مثله وجود الميليشيات المتمردة بسلوكها الانتهازي خلال السنوات الماضية ".

من جهة أخرى قال شهود عيان، إن الجيش السوداني انتشر بكثافة، صباح اليوم الجمعة، في منطقة الخرطوم بحري، شمالي العاصمة السودانية.

وأكد الشهود أن الجيش قام بمهاجمة مقار تابعة لقوات الدعم السريع، في معسكر المظلات بحي شمبات وقصر الصداقة، بواسطة قوات المشاة.

كما أشار شهود العيان، إلى أن المطاردات باتت السمة البارزة في أحياء كثيرة من مدينة بحري.

من جهة أخرى ،اتهمت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على فيس بوك الجيش السوداني بشن هجمات في العاصمة بالطائرات والمدفعية الثقيلة في هجوم كاسح استهدف بشكل مباشر الأحياء السكنية ".